Warszawa. Most Poniatowskiego będzie pilnie strzeżony. Kierowco, będziesz pod nadzorem

Oferta firmy Lifor z Bytomia okazała się, jak poinformowała drogowa spółka, najkorzystniejsza zarówno z punktu widzenia finansów, jak i harmonogramu prac. Ten ostatni przewiduje, że fotoradary uruchomione zostaną w połowie roku. Ich obsługą zajmie się Główny Inspektorat Transportu Drogowego w ramach systemu CANARD. Jak wyjaśniają drogowcy, to konieczne, bowiem przepisy nie przewidują tego, by samorządy korzystały z automatycznych urządzeń kontroli prędkości. "Tymczasowym rozwiązaniem, jakie miasto obecnie stosuje, by ścigać piratów drogowych na moście Poniatowskiego, jest opłacanie dodatkowych patroli policji" - poinformował Zarząd Dróg Miejskich.