Warszawa. Motornicza w szpitalu. Zwróciła uwagę pasażerom bez maseczek, została pobita

Do zdarzenia doszło w sobotę 17 października około godz. 7.00. Motornicza, która zatrzymała tramwaj linii 25 na przystanku Dworzec Centralny, jadący w kierunku Ochoty, zauważyła kilka osób, które podróżowały bez zasłaniania nosa i ust. Kobieta podeszła do trzech pasażerów, aby zwrócić im uwagę.

Warszawa. Zaatakował motorniczą, był piany

"Potwierdzam zdarzenie. Motornicza, po zwróceniu uwagi na brak maseczek, została pobita i ze złamaną nogą trafiła do szpitala. Kobiecie została zapewniona pomoc psychologiczna. Ta sytuacja to wynik tego, że nie ma jasnych przepisów określających to, kto powinien kontrolować noszenie maseczek i przestrzeganie limitów w komunikacji miejskiej. My apelujemy cały czas o przejrzyste określenie zasad kontroli autobusów czy tramwajów" - mówi w rozmowie z WawaLove rzeczniczka stołecznego ratusza, Karolina Gałecka.