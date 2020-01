Warszawa może pobić rekord bezśnieżnej zimy

W czwartek 16 stycznia 2020 r. odczuwalna temperatura w Warszawie może wynieść nawet 8 st. C. Oczywiście na plusie, bo o mrozie i śniegu prognozy pogody na razie milczą. Oznacza to, że ta zima (tylko kalendarzowa) może okazać się rekordową.

Najdłużej w historii pomiarów ulice Warszawy pozostawały "czarne" w 2007 r., bo aż do 24 stycznia. Dwa lata wcześniej, w 2005 r. śnieg spadł 20 stycznia. Na trzecim miejscu w tym zestawieniu jest data 16 stycznia 2014.

Ten rok z pewnością pojawi się na podium, ponieważ 16 stycznia do końca dnia synoptycy nie przewidują dla Warszawy żadnych opadów. Wręcz przeciwnie - mieszkańców stolicy czeka kolejny, rekordowo ciepły jak na styczeń dzień.

Co prawda prognozy pogody na najbliższe dni zakładają ochłodzenie, to przymrozki i temperatury minusowe pojawią się raczej w nocy i nad ranem.

"Przyglądając się prognozom geopotencjału do końca miesiąca nie ma szans na znaczną przebudowę pola barycznego. Dla nas oznacza to kontynuację ciepłej zimy, a na śnieg możemy popatrzeć co najwyżej na zdjęciach" - czytamy.