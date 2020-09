Warszawa. Możliwa wyższa kara dla mężczyzny, który zaatakował turystkę

Do zdarzenia doszło na początku lipca na warszawskim Nowym Świecie. 35-letni Eryk G. podszedł do kobiety spacerującej z mężem i synem. Następnie uderzył ją pięścią w twarz. Mężczyzna miał przy sobie marihuanę. Badania wykazały, że w chwili zdarzenia Eryk G. był pod wpływem kilku substancji odurzających. Napaść zarejestrowały kamery monitoringu.

Zmiana zarzutu była konsekwencją interwencji Prokuratora Generalnego Zbigniewa Ziobry. Ziobro w lipcu polecił Prokuraturze Rejonowej Warszawa Śródmieście-Północ analizę materiału dowodowego w tej sprawie. Za zarzucane Erykowi G. przestępstwo grozi kara pozbawienia wolności nawet do 15 lat, a nie krótsza niż trzy lata więzienia. Przy poprzedniej kwalifikacji czynu groziło mu do dwóch lat pozbawienia wolności.

- Podczas przesłuchań mężczyzna nie przyznał się do zarzucanego mu czynu. Z jego wyjaśnień wynikało, że "coś nim pokierowało" – powiedziała Skrzyniarz. Dodała, że „prokurator zdecydował o zmianie zarzutu. Na początku września Eryk G. usłyszał zarzut usiłowania spowodowania ciężkiego uszczerbku na zdrowiu pokrzywdzonej w postaci innego ciężkiego kalectwa polegającego na utracie wzroku w lewym oku poprzez zadanie silnego uderzenia pięścią w twarz pokrzywdzonej, co doprowadziło między innymi do złamania ściany oczodołu. Skutek ciężkiego kalectwa nie nastąpił z uwagi na interwencję innych osób. Prokurator przyjął, że mężczyzna działał w zamiarze ewentualnym”.