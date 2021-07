Warszawa. Mroczne tajemnice "Toledo". IPN odnalazł kolejne szczątki więźniów praskiej katowni

Warszawa. Praskie "Toledo". Szwagrzyk: jesteśmy po to, by wyjaśnić dramatyczne tajemnice

Jak zapowiedział Krzysztof Szwagrzyk, prace prowadzone będą do końca lipca, jednak po wyburzeniu wszystkich stojących tam jeszcze garaży, badacze wrócą w to miejsce i będą pracować aż do chwili, kiedy będą pewni, że nie ma tam już więcej ludzkich kości. "Obszar, na którym się znajdujemy, kryje jeszcze wiele dramatycznych tajemnic, a my jesteśmy po to, aby je wszystkie wyjaśnić" - zadeklarował wiceszef IPN.