Warszawa. Mroczny epizod z Pragi. Pamiątki kaźni będą zachowane

W pomieszczeniach aresztu śledczego NKWD, działającego w latach 1944-45 budynku przy ul. 11 Listopada 66, zachowały się wciąż napisy z mrocznej przeszłości. Będą one przeniesione do miejsca ekspozycji. Zanim to jednak nastąpi, zostaną, na polecenie biura konserwatora zabytków stolicy, zinwentaryzowane.