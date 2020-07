Warszawa. Multipleksy Cinema City pozostaną jednak zamknięte

Warszawa. Kina Cinema City pozostaną zamknięte

Jeszcze w czerwcu do stałych klientów sieci trafiły maile informujące o ponownym otwarciu kin 3 lipca. Jak się okazuje, informacja ta była przedwczesna. Cinema City poinformowało wczoraj za pośrednictwem mediów społecznościowych, że potrzebuje więcej czasu na przygotowania do ponownego otwarcia kin dla klientów.

Cinema City to obecnie największa sieć multipleksów w Warszawie i w Polsce. Sale kinowe marki dostępne są w wielu galeriach handlowych na terenie stolicy.

Warszawa. Lato w Cinema City - czas blockbusterów

Lato to okres, w którym na ekrany kin na całym świecie wchodzą tzw. blockbustery, czyli wielkie filmowe hity, których produkcja pochłania nierzadko ponad 200 mln dolarów. Są to flagowe produkcje wielkich wytwórni, których głównym celem jest przyciągnięcie do kin jak największej widowni i wygenerowanie w związku z tym jak największych przychodów.