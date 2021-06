Warszawa. Mural Kory na Bielanach. Symboliczne odsłonięcie w urodziny

- Mural bardzo, ale to bardzo mi się podoba. To jest cała Kora. Jestem bardzo szczęśliwy, że pamięć po mojej żonie trwa i jest żywa. Bo choć Kory nie ma wśród nas, to ona żyje. Bardzo się cieszę, że została uhonorowana w tak piękny sposób. I to w dodatku w jej urodziny - mówi Kamil Sipowicz, mąż zmarłej trzy lata temu Olgi "Kory" Sipowicz.