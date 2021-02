Warszawa. Musimy sobie pomagać. Artyści wspierają stołeczną gastronomię

Gastronomiczny drogowskaz powstał na ścianie budynku przy ulicy Jaworzyńskiej, tuż przy wejściu na stację metro Politechnika. Ma zachęcać do pamiętania o tym, jak trudne czasy nastały dla przedsiębiorców działających w branży restauracyjnej - właścicieli barów, pizzerii, punktów gastronomicznych, fast foodów. Prowadzący takie biznesy nadal nie mogą otworzyć swoich lokali i jedyna ich szansa na przetrwanie to klienci zamawiający posiłki na wynos.

"Branża gastro w dobie pandemii nie ma lekko. Każdego dnia knajpy walczą o przetrwanie. Postanowiliśmy wesprzeć te starania i pro bono stworzyć mural, który da impuls do wsparcia ulubionych lokali zamówieniami" - poinformowała pracownia Good Looking Studio.

W akcję uświadamiania warszawiaków, jak ważne jest w tym czasie podtrzymywanie przy życiu gastronomii, i jaki będzie to miało związek z przyszłością branży i przetrwaniem naszych ulubionych knajpek zaangażowało się dwanaście stołecznych miejscówek - Cafe Mozaika, Casa di Tuzza, Gringo Bar, Kręgliccy, Ocho, Ósma Kolonia, Relaks Kawiarnia, Soul Food, The Cool Cat, The Roots Coctail Bar, Warmut, Wege Mikser.