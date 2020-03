Tężnię mają już Wola, Praga Północ i Wawer. Teraz do jej posiadaczy dołączy Bemowo. Tężnia solankowa ma powstać do 30 listopada.

Warszawa. Na Bemowie powstanie tężnia

Tężnia solankowa będzie zadaszona i wykonana z drewna. Sterowana będzie automatycznie. Niedaleko obiektu staną ławki i posadzone zostaną drzewa. Zgodnie z zasadami, tężnia musi powstać do końca bieżącego roku. W zimę działalność tężni solankowej jest ograniczona. To oznacza, że najprawdopodobniej zostanie otwarta na wiosnę.

Na pomysł zbudowania tężni w okolicach amfiteatru na Jelonkach wpadło dwóch bemowskich radnych. Jarosław Oborski i Marta Sylwestrzak pomysł wybudowania tężni zgłaszali już wcześniej, jako inwestycję dzielnicy. Postanowiono jednak, że w tej sprawie zadecydują mieszkańcy. Pomysł spotkał się z uznaniem i zdobył 2855 głosów. Teraz wejdzie w życie. Jego koszt to 350 tys. zł.

Warszawa. Nowe alejki i inteligentne LEDy

To nie jedyne zmiany w parku Górczewska. Wyremontowane zostaną ścieżki i zamontowane zostanie ledowe, inteligentne oświetlenie. Gdy nikogo nie będzie w pobliżu latarni, będzie panował półmrok. Gdy ktoś zacznie spacerować alejką, latarnie zwiększą natężenie światła. Przełoży się to na dużą oszczędność energii. Remont alejek ma zakończyć się do 30 października tego roku.