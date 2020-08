Warszawa. Na Bielanach powstają zbiorniki na deszczówkę

– Zamiast marnować życiodajny płyn musimy o niego dbać. Stąd też pomysł, by na Bielanach deszczówka nie trafiała do kanalizacji, ale służyła pielęgnacji zieleni. Zachęcam wszystkich właścicieli i zarządców nieruchomości, by takie rozwiązanie w trosce o środowisko wprowadzili u siebie – powiedział burmistrz Dzielnicy Bielany Grzegorz Pietruczuk.

Wykonane z polietylenu zbiorniki mają pojemność 300 litrów. Wyjątkiem jest zbiornik na terenie basenu CRS Bielany przy ul. Conrada, który ma pojemność 1000 litrów i jest wkopany w ziemię. Trafia do nich woda deszczowa, która będzie wykorzystywana m.in. do podlewania roślin i trawników okalających budynki. "Beczki" wyposażone są w specjalny kranik, do którego można podłączyć wąż ogrodowy lub pobierać wodę do wiaderka lub konewki.