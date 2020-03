Warszawa. Na Lotnisko Chopina bez pociągów SKM

W związku z powrotem Polaków z zagranicy w ramach akcji "Lot do domu", zostały uruchomione specjalne połączenia kolejowe na Lotnisko Chopina. To oznacza, że pociągi SKM będą kursować wyłacznie do i ze stacji Warszawa Służewiec.

Zmiany weszły w życie w piątkowe popołudnie. Od teraz wszystkie pociągi SKM linii S2 i S3 oraz linii RL Kolei Mazowieckich będą zaczynały i kończyły swoje trasy na stacji Warszawa Służewiec. Wynika to z uruchomienia specjalnych pociągów z Lotniska Chopina, które zawiozą do domu osoby wracające z zagranicy. Przypomnijmy, wszyscy którzy skorzystali z akcji "Lot do domu" muszą poddać się 14-dniowej kwarantannie. Na niektórych trasach oprócz biletów ZTM będą funkcjonowały bilety Kolei Mazowieckich. Dotyczyć to będzie pociągów SKM na trasie Warszawa Służewiec – Warszawa Wschodnia. A także w autobusach linii 175 na trasie (Lotnisko Chopina – Centrum) i 188 na odcinku ( Lotnisko Chopina – Metro Politechnika). Ze Służewca na Lotnisko Chopina i z powrotem będzie jeździł autobus zastępczy. W nim także możemy okazać bilet KM. Zobacz także: Anna Korycińska o zdalnym nauczaniu: Jest większa frekwencja niż normalnie na lekcjach

Warszawa. Specjalne pociągi z Lotniska Chopina

Ministerstwo Infrastruktury poinformowało, że z Lotniska Chopina będą kursowały cztery specjalne pociągi. Zabiorą one Polaków, którzy wracają do kraju w ramach akcji "Lot do domu".

"Pociągi odjadą w czterech kierunkach: do Przemyśla, Bielska-Białej, Wrocławia i Kołobrzegu. Składy będą zatrzymywać się na wyznaczonych stacjach pośrednich, co ułatwi podróżnym dotarcie do swoich domów - zapewnia resort.

Kierunki te to: Wrocław, Bielsko-Biała, Kołobrzeg i Przemyśl. Pierwszy pociąg z Lotniska Chopina odjechał w piątek ok. godz. 16.50.