Warszawa. Na pamiątkę Archiwum Ringelbluma. Odsłonięcie w rocznicę powstania w getcie

Skwer do tej pory pozostawał niezagospodarowany, choć zdarzało się, że przychodziły tu wycieczki, by oddać hołd uczestnikom powstania w dzielnicy żydowskiej. Po ponad dekadzie zabiegania o to różnych środowisk w Warszawie udało się doprowadzić do uporządkowania przestrzeni i postawienia pomnika, który będzie pamiątką dzieła Ringelbluma.