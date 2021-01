Warszawa. Na Pradze-Południe powstał niezwykły park dla psów [ZDJĘCIA]

"W ramach Budżetu Obywatelskiego zagospodarowaliśmy teren przy Wale Miedzeszyńskim, tworząc przestrzeń do zabawy i ćwiczeń, gdzie każdy psiak, mały i duży, znajdzie coś dla siebie" – poinformował w mediach społecznościowych warszawski Zarząd Zieleni.

Warszawa. Jakie atrakcje czekają na zwierzęta w Dog Parku?

Park został dodatkowo wyposażony m.in. w: ścieżkę grzybek, płotki do przeskoków, słupki do slalomu oraz liny do przeciągania.