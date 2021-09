Warszawa. Na szczepienia w szkołach chętnych ponad 3 tys. osób

Miasto ma określony harmonogram działań w szkołach związanych ze szczepieniami. Jest on zgodny z wytycznym ministerstwa edukacji i nauki. Od 1 do 5 września odbyły się w szkołach lekcje wychowawcze oraz spotkania informacyjne i edukacyjne z rodzicami i opiekunami prawnymi dzieci i młodzieży. Od 6 do 12 września wychowawcy klas zbierają zgody na szczepienie uczniów. Sama akcja szczepień odbędzie się między 13 a 19 września.