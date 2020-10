Warszawa. Na ul. Saskiej będzie nowa nawierzchnia

Warszawa. Remont ul. Saskiej

Jak podkreśla stołeczny ratusz, Saska to jedna z ważniejszych arterii Saskiej Kępy. Stanowi dojazd do licznych placówek edukacyjnych oraz punktów użyteczności publicznej, takich jak Regionalne Centrum Krwiodawstwa. Kursuje nią też wiele popularnych linii autobusowych. Generalna modernizacja ulicy na odcinku od al. Waszyngtona do ul. Zwycięzców rozpoczęła się na początku lipca. Zakres prac objął nową podbudowę jezdni oraz liczne prace brukarskie. Do wymiany przewidziane zostały wszystkie krawężniki, zjazdy bramowe, nawierzchnia miejsc parkingowych oraz chodniki (w tym przystanki autobusowe) po obu stronach ulicy. Na ulicy Saskiej pojawi się także nowa zieleń, w tym 18 drzew.

Warszawa. Zmiany w ruchu

Od piątku, 23 października, od godz. 22.00 do poniedziałku, 26 października, do godz. 4.00 jezdnia ul. Saskiej będzie całkowicie wyłączona z ruchu od skrzyżowania z boczną jezdnią al. Waszyngtona do ul. Zwycięzców. Oznacza to, że zamknięty będzie także fragment bocznej jezdni al. Waszyngtona na wysokości ul. Saskiej – od ronda Waszyngtona będzie można dojechać tylko do ul. Lipskiej, natomiast z ul. Berezyńskiej trzeba będzie skręcić w lewo na jezdnię biegnącą wzdłuż torowiska, aby dojechać do ul. Lipskiej. Na czas robót połączenie z ul. Saską stracą ulice: Adampolska, Dąbrówki, Angorska, Irlandzka i Walecznych. Na ulicach Angorskiej (na odcinku od ul. Niekłańskiej do Saskiej), Irlandzkiej i Walecznych (na odcinku od ul. Niekłańskiej do Saskiej) będą dwa kierunki ruchu. Natomiast wyjazd z ulic Adampolskiej i Dąbrówki będzie możliwy w czasie przerw w robotach.