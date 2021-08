Pierwsze takie punkty w Polsce. Zaszczepią uczniów

Celem jest, by już w pierwszym tygodniu września we wszystkich szkołach doszedł do skutku tzw. tydzień informacyjny, czyli lekcje wychowawcze i spotkania o charakterze informacyjno-edukacyjnym. W drugim tygodniu września rozpocząć mają się przygotowania do szczepień. Same szczepienia odbędą się w trzecim tygodniu.