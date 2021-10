Warszawa. Na Żoliborzu powstanie Dom Kultury. Wkrótce ruszy konkurs

Warszawa. Nowa lokalizacja

Tymczasowa siedziba i zaplecze administracyjno-biurowe znajdować się będzie przy ul. Mickiewicza 22 w lokalu na parterze o powierzchni 86,82 m2. Jest on obecnie w trakcie remontu, który wkrótce powinien się zakończyć. Docelowa siedziba mieścić się ma w budynku przy ul. Śmiałej 21 przejętej od firmy Veolia. Dysponuje on powierzchnią użytkową blisko 550 m2, a do działki przylega budynek Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami dzielnicy Żoliborz, o powierzchni 140 m2, który także ma być przeznaczony pod działalność Żoliborskiego Domu Kultury. Przeprowadzono już inwentaryzację architektoniczno-budowlaną budynku przy ul. Śmiałej 21, w kolejnych etapach planujemy przygotowanie koncepcji funkcjonalno-użytkowej, a następnie przebudowę budynku.