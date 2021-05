Warszawa. Nad stolicę nadciąga burza

- No i mamy burze nad Warszawą. Najwięcej komórek burzowych znajduje się obecnie na południowym wschodzie województwa, grzmi też miejscami na północy. Burze będą dzisiaj lokalne i trudne do przewidzenia. Podczas ich przechodzenia głównym zagrożeniem będą opady deszczu do 20-25mm i opady gradu – napisano na Facebooku portalu.