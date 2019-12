Warszawa nadal odczuwa skutki potężnej awarii ciepłowniczej

Po awarii sieci ciepłowniczej przy ul. Powsińskiej zimne kaloryfery mają jeszcze mieszkańcy części Ursusa i Sadyby. Firma Veolia informuje, że prace naprawcze przez całą noc prowadziło 30 osób z wykorzystaniem ciężkiego sprzętu.

Budynki w tych dzielnicach zasilane są bezpośrednio z Elektrociepłowni Siekierki, a awaria dotknęła sieci właśnie z tego zakładu. W nocy służby skończyły przełączanie dostaw ciepła i gorącej wody do innych dzielnic Warszawy na sieć z Ciepłowni Żerań i Kawęczyn. W środę przez cały dzień w całej stolicy było niższe ciśnienie i niższa temperatura wody.

Awaria ciepłownicza w Warszawie. Są poszkodowani

Co najmniej dwie osoby zostały poparzone, a pomocy udzielono w sumie ok. 100 osobom. W mgle i rozlewisku stanęło ponad 250 samochodów i autobusy - ludzi poza teren awarii musieli wyprowadzać strażacy. Do wieczora w tej części Warszawy tworzyły się ogromne korki.