Warszawa. Nadchodzi metamorfoza ronda Dmowskiego. Miasto ogłosiło przetarg

Warszawa. Ogłoszono przetarg

– Przejścia dla pieszych wokół ronda Dmowskiego to jeden z elementów Nowego Centrum Warszawy. Chcemy, aby prace zakończyły się jeszcze w tym roku. To jakościowa zmiana, rondo Dmowskiego stanie się miejscem dostępnym. Osoby z niepełnosprawnościami, seniorzy, opiekunowie z maluchami w wózkach wygodnie i bezpiecznie przedostaną się na drugą stronę jezdni, a pasażerowie nie będą musieli schodzić do podziemi, by wydostać się z przystanku tramwajowego –poinformował Michał Olszewski, zastępca prezydenta Warszawy.