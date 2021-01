Warszawa. Nagrody dla zaszczepionych warszawiaków? Nowy pomysł radnych

Jak informuje Radio Kolor, radni w interpelacji do prezydenta Rafała Trzaskowskiego proponują wprowadzenie systemu nagród.

Pomysł zakłada, aby zaszczepiony warszawiak otrzymał jednorazową zniżkę do wybranych kin, teatrów, czy muzeów albo kartę uprawniającą do darmowego parkowania w konkretnym dniu bądź bezpłatną komunikację miejską w dniu, w którym dojdzie do szczepienia.