Warszawa. Najmłodsi mieszkańcy Bielan w ważnym komunikacie

Koronawirus w Warszawie. Dzieciaki przekazują ważną wiadomość

Najmłodsi mieszkańcy Bielan przypominają, że oprócz tego niezwykle ważny jest również uśmiech i pozytywne nastawienie Cieszmy się z małych rzeczy i maksymalnie wykorzystajmy czas domowej kwarantanny. To idealny moment na nadrobienie literatury, planszówek i spędzenia czasu z najbliższymi. To przede wszystkim od nas i wyborów, które dokonujemy, zależy, jak długo trwać będzie zwalczanie zagrożenia i jak szeroki będzie ono miało zakres. Przekaz, który skierowały dzieciaki, nie pozostawia żadnych wątpliwości. Finalnie „Wszystko będzie OK"!