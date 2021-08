Warszawa. Najmniejsze najbardziej lubiane. Trwa głosowanie na najmilszą stołeczną księgarnię

Konkurs ogłoszony przez stolicę na ulubioną Księgarnię Warszawy jest - jak tłumaczy ratusz - jednym z działań wspierających ludzi i gestem solidarności. To, że jest to potrzebne, widać gołym okiem nawet w centrum stolicy. Księgarnie zniknęły, a lokale czekają na nowych najemców. I z pewnością nie będą to przedsiębiorcy, którzy zajmują się detaliczną sprzedażą papierowych skarbów.