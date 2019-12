Warszawa. Najnowsze ustalenia ws. tragedii w sali zabaw na Bemowie

Warszawska prokuratura ma wyniki badań dot. tragedii na Bemowie. Chodzi o śmierć dwóch osób w sali zabaw. - Mężczyzna otruł siebie i syna cyjankiem - ustalili śledczy.

Do tragedii doszło na sali zabaw przy ulicy Konarskiego na Bemowie, pod koniec listopada 2018 r. Ojciec i jego 4-letni syn zasłabli. Obaj byli reanimowali. Nie przeżyli.

Warszawa. Miesiące oczekiwań na wyniki badań toksykologicznych

W powodu oczekiwania na wyniki badań, sprawa przez kilka miesięcy była w zawieszeniu. Kolejne miesiące to przygotowanie opinii w Zakładzie Medycyny Sądowej w Warszawie. Komplet dokumentów śledczy dostali w grudniu - podała "Stołeczna Gazeta".

Warszawa. Nikt nie usłyszy zarzutów ws. tragedii w sali zabaw

Sprawca tragedii nie żyje, zatem nikt nie usłyszy zarzutów karnych. Również w sprawie samobójstwa Tomasza M. nie ustalono, by ktoś namawiał go do tego.