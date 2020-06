Warszawa. Najnowszy raport jakości wody w Wiśle. MPWiK uspokaja

Mazowsze. Nowe punkty kontrolne jakości wody w Wiśle

Badania jakim woda w rzece poddawana jest przez laboratoria MPWiK, obejmują parametry chemiczne oraz mikrobiologiczne. Pozwala to ocenić wpływ awarii oczyszczalni na środowisko.

MPWiK zapewnia, że ścieki zrzucane do Wisły w Warszawie na wysokości uruchomionego awaryjnie kolektora stanowią 1 proc. w stosunku do całej objętości wody w rzece, natomiast za ujściem Bugo-Narwi w Nowym Dworze jest to 0,7proc. Ścieki te z biegiem rzeki ulegają rozcieńczeniu.