Warszawa. Najpiękniejsze ogrody, balkony i osiedla. Znamy zwycięzców konkursu "Warszawa w kwiatach i zieleni"

Podczas 38. edycji konkursu mieszkańcy stolicy po raz kolejny udowodnili, że są wielkimi miłośnikami roślin i mają do nich wyjątkowe oraz kreatywne podejście. To dzięki ich zaangażowaniu możemy dziś podziwiać najpiękniejsze ogrody, balkony i osiedla. Do udziału w rywalizacji zgłosiło się prawie 300 osób. Byli wśród nich zarówno debiutanci, jak i stali uczestnicy – przekazał stołeczny ratusz.