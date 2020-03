Warszawa. Namioty polowe jako izby przyjęć na wypadek koronawirusa

Przy Wojewódzkim Szpitalu Zakaźnym na ul. Wolskiej pojawiły się dwa namioty polowe. Mają pełnić rolę dodatkowych izb przyjęć w przypadku epidemii koronawirusa.



Przed wolskim szpitalem stanęły dwa podgrzewane namioty pneumatyczne. Strażacy przyjechali je rozłożyli i odjechali. To dodatkowe izby przyjęć, które zostaną na wypadek epidemii.

Namioty powstały w ramach ćwiczeń przeprowadzonych przez strażaków, nie będą jednak zdemontowane. Jak zapowiedział we wtorek minister zdrowia Łukasz Szumowski, ćwiczenia odbywają się w całym kraju.

- Będziemy wspólnie z Państwową Strażą Pożarną rozwijać takie polowe, namiotowe, dodatkowe izby przyjęć - miejsca, w których ewentualnie, jeśli taka konieczność by wystąpiła, będziemy przyjmować dużą liczbę pacjentów zakażonych - mówił Radziwiłł.

Warunki jak na izbie przyjęć

Strażacy dostarczą namioty, ogrzewanie, oświetlanie i w zależności od potrzeb część wyposażenia. Natomiast szpitale mają zapewnić personel i to, co jest niezbędne na każdej izbie przyjęć.

Wojewoda podkreślił, że warunki przyjmowania pacjentów w takich miejscach mają być zbliżone do warunków w izbach przyjęć czy w szpitalnych oddziałach ratunkowych. Jak dodał, jest to wyzwanie, żeby to wszystko połączyć.