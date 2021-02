Warszawa. Napadł z nożem na pracownika sklepu. Nie działał sam

Sprawca przed napadem przez kilka minut obserwował, co się dzieje w sklepie. Przed zamknięciem sklepu poszedł za pracownikiem, który wynosił odpady do śmietnika. Wówczas szarpnął mężczyznę za ramię i uderzył go. Pokrzywdzony upadł na ziemię. Sprawca wyjął nóż i groził, że go zabije, jeśli nie wyda mu kluczy od sklepu. Pokrzywdzony, bojąc się o własne życie, oddał klucze. Sprawca ukradł ze sklepu pieniądze, papierosy i inne drobne rzeczy o wartości ponad 15 tysięcy złotych.