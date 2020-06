Warszawa. Napadli na sklep z przedmiotem przypominającym broń

"Do sklepu pierwsza weszła kobieta, która upewniła się, że poza sprzedawcą nikogo nie ma i opuściła sklep dając sygnał partnerowi, jednocześnie obserwowała, żeby nikt postronny nie wszedł do lokalu. Po chwili do sklepu wszedł mężczyzna, który wyjął przedmiot przypominający broń oraz pałkę teleskopową i zażądał od sprzedawcy wydania pieniędzy. Napastnik zabrał pieniądze w kwocie prawie dwóch tysięcy złotych i wybiegł ze sklepu" - relacjonuje policja.