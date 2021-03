Warszawa. Narkotykowy magazyn na Pradze-Południe. W mieszkaniu 10 kg substancji

Służby po przybyciu pod wskazany adres zauważyły podejrzanego mężczyznę, który wysiadał właśnie z windy. Policjanci poinformowali go o celu wizyty i weszli razem z nim do lokalu.

Warszawa. Przyznał się i wskazał, gdzie ukrył narkotyki

Dolnośląskie. Uderzenie w narkobiznes. Nowe śledztwo CBŚP zakończone sukcesem

Warszawa. Narkotyki warte ponad milion złotych

Policjant przekazał, że szacunkowa wartość znalezionych środków odurzających i substancji psychotropowych wynosi ponad milion złotych. W mieszkaniu funkcjonariusze odkryli również folie do zgrzewania, zgrzewarki i wagi elektroniczne.

Zatrzymany usłyszał zarzut przygotowania do wprowadzenia na rynek znacznej ilości narkotyków. Grozi mu za to kara do 12 lat pozbawienia wolności. Decyzją sądu 36-latek najbliższe trzy miesiące spędzi w areszcie.