Warszawa. Nazwa stacji metra Bemowo nie pasuje mieszkańcom? Są petycje do radnych

Potem przyszła pora na budowany równolegle odcinek zachodni na Bemowo. Do nadania były dwie nazwy. Na terenie Woli pod Górczewską, na wysokości skrzyżowania z Białowiejską, gdzie nadal jeszcze powstaje stacja C5, miła zafunkcjonować Wola Park, w odniesieniu do pobliskiego centrum handlowego. ZTM zaproponował dla tego przystanku nazwę Ulrychów. To nawiązanie do osiedla, w obrębie którego stacja się znajduje. Nazwa została zaopiniowana pozytywnie przez Zespół Nazewnictwa Miejskiego i Komisję ds. Nazewnictwa Miejskiego.