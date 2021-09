Warszawa. Nerwy o woonerf. Społecznicy przeciw oddaniu Środkowej pieszym i rowerzystom

Warszawa. Nerwy o woonerf. Społecznicy nie chcą oddania Środkowej pieszym i rowerzystom

I tu do akcji włączyli się miejscy aktywiści. Stowarzyszenie Porozumienie dla Pragi zaapelowało o dialog i poprosiło o włączenie do tej debaty strony społecznej. W poniedziałek społecznicy zebrali się przed biurem mazowieckiego konserwatora. "Zgromadziliśmy się tu po to, by nie protestować ale wyrazić swoje poparcie dla decyzji prof. Jakuba Lewickiego, wojewódzkiego mazowieckiego konserwatora zabytków. Swoją decyzją zapobiegł zniszczeniu jednej z najcenniejszych ulic dawnej Pragi, a mianowicie ulicy Środkowej" - powiedział PAP Janusz Sujecki ze Stowarzyszenia Obrońcy Zabytków Warszawy. I dodał, że ulica Środkowa ma już 160 lat i jako główna ulica osady Nowa Praga ma ogromne znaczenie historyczne.