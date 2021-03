Warszawa. Nie będzie lotów do Chin. To kara za koronawirusa na pokładzie

Przez dwa tygodnie loty z Warszawy do Tiencin oraz inne kursy do chińskich miast będą zawieszone. Taką karę wyznaczył Urząd Lotnictwa Cywilnego Chin (CAAC) po przypadku stwierdzenia obecności pięciu zakażonych pasażerów na pokładzie samolotu kursowego z lotniska Chopina w Warszawie do Chin.

Share

Warszawa. Loty do Chin zawieszone na dwa tygodnie. To kara za pasażerów z koronawirusem na pokładzie Źródło: Materiały prasowe