Warszawa. Nie mieli pieniędzy, aby zapłacić za przejazd. Wymyślił napad

17-latek powiedział policjantom, że kiedy wychodził ze sklepu przy ul. Postępu, podeszło do niego dwóch ubranych na czarno mężczyzn. Grozili przedmiotem przypominającym pistolet i zabrali mu 50 zł oraz 5 euro. Świadkiem zdarzenia miał być jego 16-letni kolega. Ten zeznał jednak, że nic nie wie o rozboju, bo siedział w samochodzie i nic nie widział.

Policjanci znaleźli przy 16-latku kilka zawiniątek z marihuaną. Chłopak powiedział, że susz należy do starszego kolegi. Razem jechali taksówką na ul. Postępu po odbiór narkotyków. Podczas gdy on czekał w aucie, starszy kolega załatwiał sprawę. Kazał mu schować marihuanę, a kierowcy odwieźć się na ul. Becka.

- 17-latek trafił do policyjnego aresztu. Odpowie za przestępstwo jak dorosły. Może także odpowiedzieć za wywołanie niepotrzebnej czynności policji. Grozi mu kara do trzech lat więzienia. Młodszy chłopiec został przewieziony do policyjnej izby dziecka. Będzie przesłuchany jako nieletni sprawca czynu karalnego. O jego losie zdecyduje sąd rodzinny i nieletnich - przekazał oficer prasowy Komendanta Rejonowego Policji Warszawa II podkom. Robert Koniuszy.