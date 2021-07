Warszawa. Niedziela dla miłośników literatury. Aktorzy wezmą udział w akcji "Czytamy gdzie indziej".

W tym roku artyści ze STK przyłączą się do warszawskich obchodów jubileuszów Krzysztofa Kamila Baczyńskiego, Julii Hartwig, Stanisława Lema, Cypriana Norwida i Tadeusza Różewicza. - Wspólnie ze Staromiejskim Domem Kultury, operatorem rocznic, zapraszamy do odkrycia nieznanych, nieoczywistych i na co dzień niedostępnych przestrzeni Starego i Nowego Miasta, gdzie znani i lubiani aktorzy będą czytać fragmenty utworów jubilatów, te, które pamiętamy ze szkolnych lektur, a także takie, do których nie zdążyliśmy jeszcze dotrzeć - poinformowano.