Warszawa. Niedźwiedzia przysługa dla łosia. Czasem troska bywa szkodliwa

Do Ośrodka Rehabilitacji Zwierząt warszawskich Lasów Miejskich zawitał taki uroczy maluch. Niestety, to konsekwencja ludzkiej niewiedzy połączonej z nadmierną chęcią pomocy. Łosie dziecko wydawało się komuś osierocone lub porzucone, więc zwierzak został zabrany z lasu, co bezpowrotnie pozbawia go dzieciństwa u boku matki.