Warszawa. Niedźwiedzica w lepszym stanie. Mężczyzna usłyszy zarzuty

Warszawa. Zoo. We krwi miał ponad 1,5 promila alkoholu

- Najpierw pojechał do szpitala, gdzie zostały mu wykonane badania. Okazało się, że ma tylko otarcia naskórka. Został z powrotem przewieziony na komendę, gdzie został do wytrzeźwienia. Dzisiaj będą mu przedstawione zarzuty. Grozi mu kara do trzech pozbawienia wolności – wyjaśniła Sulich.

Warszawa. Zoo. Zwierzę zostało zaatakowane

- Takie jest prawo w Polsce. Policja była na miejscu i mogła użyć broni, natomiast była w kontakcie z naszym lekarzem weterynarii. On sugerował, że skoro jest straż pożarna, żeby lać wodę nie na niedźwiedzia, tylko obok, co miało go trochę odstraszyć. Potem mężczyzna uciekł na skały, gdzie niedźwiedź już by się nie wdrapał – wyjaśniła rzecznik. Dodała, że "na szczęście tak było", ale z prawa wynika, że jeżeli zwierzę zagraża życiu człowieka, to można je zabić.