Warszawa. Nielegalne wyroby tytoniowe nie trafiły na rynek

Policjanci ze stołecznego wydziału do walki z przestępczością gospodarczą dostali informację o wyrobach tytoniowych, które najprawdopodobniej trafiły do Polski z przemytu oraz mogły pochodzić z nielegalnych linii produkcyjnych. Policja ustaliła, że towar należał do 53-letniej obywatelki Ukrainy. Kobieta przechowywała nielegalne wyroby tytoniowe w dwóch busach. Były zaparkowane na terenie jednej z warszawskich giełd.