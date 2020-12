Warszawa. Nietypowa akcja w metrze. "Żądamy przywrócenia do pracy niezależnych sędziów"

Warszawa. Igor Tuleja bez immunitetu. Sędziowie odsunięci od orzekania

Izba Dyscyplinarna, która w rzeczywistości nie jest uznawana przez Sąd Najwyższy, podjęła 18 listopada decyzję o uchyleniu immunitetu sędziego Tulei. W praktyce oznacza to, że sędzia nie może wydawać orzeczeń oraz zarządzeń i nie ma dostępu do akt, czyli został on odsunięty od czynności orzeczniczych i zawieszony we wszelkich czynnościach służbowych.