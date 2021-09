Warszawa. Nietypowe tramwaje i autobusy. Rozpoczynają się Dni Transportu Publicznego 2021

Najnowszy 33-metrowy tramwaj jest dłuższy o 2,5 metra od obecnie użytkowanych. Może pomieścić 240 pasażerów. Podczas projektowania dużą wagę przyłożono do ochrony środowiska naturalnego. Składy są ciche – emitują dźwięki o natężeniu 74 decybeli. To o ok. trzy decybele mniej niż dziś eksploatowane wagony.