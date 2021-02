Warszawa. Nietypowy projekt w budżecie obywatelskim. Kaczyński może mieć nowy widok z okna

Instalacja ma stać na skraju chodnika, tak by nie utrudniać przejścia. Ada Wieczorkowska jest jednak świadoma utrudnień, jakie występują w okolicy domu prezesa PiS. Argumentując swój wniosek do budżetu obywatelskiego, dodała: "Ponieważ dotarcie w to miejsce bywa ostatnio często utrudnione, plansze powinny być zawieszone na rurach teleskopowych (działają podobnie jak pałki), które mogłyby je w razie potrzeby podnosić na wysokość umożliwiającą ich oglądanie z odległości co najmniej dwóch rzędów radiowozów policyjnych".