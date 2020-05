Warszawa. Niezwykłe znalezisko z piwnicy. To znak Polski Walczącej

Warszawa. Historia daje znak

„Rozmawiałem dziś na ten temat z p. Michałem Oleksiakiem, prezesem SM "Osiedle Artystów Plastyków". Byliśmy zgodni, że należałoby wystawić ten znak na widok publiczny, najlepiej na terenie naszej posesji, mniej więcej w centrum klombu, na niewielkim postumencie. Stojąc tam, nawiązywałby do ustawionej w pobliżu rzeźby, alegorii pieśni "Warszawianka", dłuta Aleksandra Żurakowskiego” - napisał Piotr Mierzejewski.

Filtrowa 83 to jeden z ciekawszych budynków w na Ochocie i w Warszawie. Wybudowała go w 1929 roku Spółdzielnia Artystów Plastyków. Do dziś ta nazwa wiąże się z tym miejscem, a adres jest pod zarządem Spółdzielni Mieszkaniowej Osiedla Artystów Plastyków.