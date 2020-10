Warszawa. "No drone zone". W stolicy powstały strefy wolne od dronów

W Warszawie obowiązują pewne ograniczenia co do latania dronami ze względu np. na ochronę budynków instytucji rządowych, międzynarodowych czy też innej ważnej dla miasta infrastruktury. Aby poszerzyć na ten temat wiedzę wśród miłośników latania dronami miasto oznakowało odpowiednio dane lokalizacje tabliczkami informującymi o zakazie.

"Warszawa to nowoczesne miasto, które podąża w kierunku zrównoważonego rozwoju, otwarte na nowe technologie. W przestrzeni powietrznej stolicy są miejsca, w których ze względów bezpieczeństwa nie można latać bezzałogowymi statkami podwietrznymi lub trzeba uzyskać zgodę na lot w danej strefie. Dlatego tak ważne jest uświadamianie i edukowanie użytkowników dronów. Powinni zdawać sobie sprawę, że dron może stanowić potencjalne zagrożenie dla bezpieczeństwa mieszkańców. Warto też, by wiedzieli, że istnieje prawo, regulujące loty dronami, którego należy przestrzegać" – powiedział Marcin Wojdat, sekretarz Warszawy.

Zakaz lotów nad domem Ziobry? Ryszard Kalisz: to jest skandaliczne

"We wrześniu tylko w strefie kontrolowanej warszawskiego lotniska odbyło się 1705 lotów dronów, które zostały zgłoszone przez operatorów bezzałogowych statków powietrznych korzystających ze zintegrowanej z systemem PansaUTM aplikacji Droneradar. Warszawa nie jest tu wyjątkiem - liczba zgłoszonych lotów dronów we wszystkich strefach kontrolowanych lotnisk w Polsce wyniosła we wrześniu ponad 6 500, a liczba wszystkich lotów dronów w całym kraju - ponad 37 000. Te liczby robią wrażenie i wskazują, z jakim fenomenem mamy do czynienia" – wyjaśnia Janusz Janiszewski, prezes Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej.