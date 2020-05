Warszawa. Nocą drogowcy odmalowują zebry na ulicach

Tradycyjnie wiosna oznacza czas porządków. Warszawscy drogowcy, jak co roku, przystąpili do odmalowywania oznakowania na ulicach. Prace prowadzone są tam, gdzie jest to konieczne ze względów bezpieczeństwa.

Warszawa. Nocą drogowcy odmalowują oznakowanie na ulicach (Zarząd Dróg Miejskich)