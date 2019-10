Warszawa. Nowa linia tramwajowa na Białołęce powstanie w ciągu 2 lat. Podpisano umowę na 67 mln zł

Białołęka coraz lepiej skomunikowana z centrum Warszawy. Do końca 2021 r. powstanie nowa linia tramwajowa, dzięki której mieszkańcy Winnicy szybciej dojadą do stacji metra Młociny.



Dłuższa trasa tramwajowa umożliwi mieszkańcom osiedla Białołęka na szybszy dojazd do stacji metra Młociny. Tramwaje Warszawskie oceniają, że już w tej chwili to jedna z najpopularniejszych tras tramwajowych. Jak wyliczyła spółka, w ciągu roku z obecnego przystanku końcowego na Nowodworach tramwaje odjeżdżają aż 70 tysięcy razy. Przez most im. Marii Skłodowskiej-Curie w godzinach szczytu tramwaje przejeżdżają co dwie minuty.