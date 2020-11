Warszawa. Nowa odsłona Ursynowa. Dzielnica bez barier architektonicznych [ZDJĘCIA]

"Obniżanie krawężników czy montaż płyt ostrzegawczych lub pasów prowadzących to zazwyczaj niezbyt wielkie inwestycje, ale istotne zwłaszcza dla lokalnej społeczności. To właśnie one niwelują bariery architektoniczne i sprawiają, że wzrasta poziom bezpieczeństwa osób starszych czy niepełnosprawnych, a także matek z wózkami, rowerzystów i pieszych" – tłumaczą stołeczni drogowcy.