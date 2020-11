Warszawa. Nowa odsłona wiaduktu na Przyczółku Grochowskim

Warszawa. Przyczółek Grochowski. Etapy prac

"Aby odnowić obiekt, trzeba było go całkowicie rozebrać. Najważniejsze elementy wiaduktu zastąpiliśmy nowymi. Kluczowy etap modernizacji stanowiła wymiana płyty pomostu wiaduktu. Prace z tym związane przeprowadziliśmy w drugiej połowie sierpnia – wylaliśmy 1400 m sześc. betonu. Jego wylewanie i układanie było największą 'operacją' całej inwestycji" – tłumaczy Zarząd Dróg Miejskich.

Ponadto drogowcy ułożyli krawężniki i zbrojenie pod kapy chodnikowe. Całość jeszcze we wrześniu została zalana betonem. Zaś od października wystartowały prace związane z wyposażaniem obiektu w niezbędną infrastrukturę.

Warszawa. Przyczółek Grochowski. Nie tylko wiadukt

"Odnawiamy wszystkie perony przystankowe, które podnieśliśmy do poziomu 16 cm ponad jezdnię, by ułatwić wsiadanie do autobusów. Na większości peronów położyliśmy już nowe płyty chodnikowe. Przy przystankach rozpoczęło się układanie tzw. krawężników najazdowych i nawierzchni betonowej zatok autobusowych" – dodaje ZDM.