Warszawa. Nowa pętla autobusowa na Woli. Od wtorku utrudnienia

Nowa pętla powstaje, ponieważ stara pętla Młynów przy Płockiej jest za mała, by mogło się na niej jednocześnie zatrzymywać kilka autobusów przegubowych. Jak informuje ZTM, nowa pętla "będzie miała dwa perony o długości 60 i 40 m; staną tam dwa autobusy 12-metrowe i trzy 18-metrowe. Wybudowane zostaną nowe chodniki i parking dla rowerów. Będą wiaty i miejsca do zamontowania czterech ładowarek dla autobusów elektrycznych. Infrastruktura pętli będzie dostosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnościami – zostaną zamontowane pasy prowadzące i pola uwagi". Zmieni się również otoczenie. Przystanki zostaną przeniesione bliżej bramy Cmentarza Powązkowskiego. Powstaną przy nich przejścia dla pieszych.