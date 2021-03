Warszawa. Nowa przychodnia na Pradze - Południe. Uroczyste otwarcie

- Do tej nowoczesnej i świetnie wyposażonej przychodni przenieśliśmy działalność medyczną z placówek wymagających remontu lub niekwalifikujących się do dalszego użytkowania. Przychodnia już od poniedziałku będzie służyła wszystkim mieszkańcom. Jesteśmy na pierwszej linii walki z pandemią, ale nie możemy zapominać o tych wszystkich, którzy mają problemy zdrowotne i muszą być leczeni. W Warszawie inwestujemy w służbę zdrowia przez cały czas - powiedział Trzaskowski podczas uroczystego otwarcia placówki przy ulicy Syrskiej 44.

- W jednym miejscu skupiliśmy też opiekę psychiatryczną. Nowo wybudowany obiekt zapewnia komfortowe warunki dla pacjentów i personelu medycznego oraz kompleksowy zakres świadczeń zdrowotnych. Nowa przychodnia zapewni wysoki standard usług i lepszy dostęp do opieki medycznej dla całych rodzin, w tym dla osób starszych - podkreślił prezydent Warszawy.

Budowa przychodni przy ul. Styrskiej była odpowiedzią na zgłaszane przez mieszkańców dzielnicy zapotrzebowanie. Prace trwały od stycznia 2019 do listopada 2020. Warszawa przekazała 19,5 mln zł dotacji na budowę i wyposażenie przychodni.

Nowo wybudowany trzykondygnacyjny budynek ma ponad 3,2 tys. mkw powierzchni użytkowej. Obiekt jest przystosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Dla nich przewidziano także specjalne miejsca postojowe w podziemnym parkingu. Urząd miasta poinformował, że na parterze przychodni znajdują się gabinety podstawowej opieki zdrowotnej dla dorosłych i dzieci. Poradnia dla dzieci zdrowych, gdzie mieści się punkt szczepień, ma osobne wejście oraz miejsce dla pozostawienia wózków. Na pierwszym piętrze mieszczą się poradnie zdrowia psychicznego dla dzieci, młodzieży i dorosłych z oddzielnymi rejestracjami. Na drugim piętrze budynku zaś psychiatryczny oddział dzienny dla dorosłych. Pacjenci będą mieli do dyspozycji cztery sale terapeutyczne oraz jadalnię z w pełni wyposażoną kuchnią do prowadzenia warsztatów kulinarnych i zjedzenia własnego posiłku. W przerwach między sesjami terapeutycznymi pacjenci będą też mogli korzystać z tarasu.